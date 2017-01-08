Двое жителей Пензенской области признались в покупке планшета на украденные деньги Криминал

Пенза, 8 января 2017. PenzaNews. Двое жителей Пензенской области задержаны по подозрению в совершении серии краж на территории областного центра и Бессоновского района.

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«В селе Васильевка злоумышленники, разбив стекло, проникли в частный дом. Они похитили золотые изделия, а также деньги. Полицейские установили причастность к совершению преступления двоих мужчин, привлекавшихся к уголовной ответственности, которые освободились из исправительной колонии осенью 2016 года. Подозреваемые пояснили, что совершили преступления из-за отсутствия денег», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что похищенное имущество они сдали в ломбард, а деньги потратили на приобретение планшетных компьютеров.

«Сотрудники уголовного розыска в дальнейшем выяснили, что подозреваемые причастны к совершению серии аналогичных краж — злоумышленники похищали ювелирные изделия и другое имущество», — уточнили в управлении.

В полиции отметили, что по всем фактам возбуждены уголовные дела.