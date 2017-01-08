16:29:38 Воскресенье, 8 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Двое жителей Пензенской области признались в покупке планшета на украденные деньги

09:51 | 08.01.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 8 января 2017. PenzaNews. Двое жителей Пензенской области задержаны по подозрению в совершении серии краж на территории областного центра и Бессоновского района.

Двое жителей Пензенской области признались в покупке планшета на украденные деньги

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В селе Васильевка злоумышленники, разбив стекло, проникли в частный дом. Они похитили золотые изделия, а также деньги. Полицейские установили причастность к совершению преступления двоих мужчин, привлекавшихся к уголовной ответственности, которые освободились из исправительной колонии осенью 2016 года. Подозреваемые пояснили, что совершили преступления из-за отсутствия денег», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что похищенное имущество они сдали в ломбард, а деньги потратили на приобретение планшетных компьютеров.

«Сотрудники уголовного розыска в дальнейшем выяснили, что подозреваемые причастны к совершению серии аналогичных краж — злоумышленники похищали ювелирные изделия и другое имущество», — уточнили в управлении.

В полиции отметили, что по всем фактам возбуждены уголовные дела.
Актуальное
Читайте также
Житель Лунино подозревается в краже инструментов и домкрата из автомобиля в Пензе Команда школы №68 победила в хоккейном турнире среди дворовых команд в Пензе
В Пензе мужчина планировал сдать угнанный автомобиль соседа на металлолом В Пензе подвели итоги рождественского турнира по регби
На дорогах Пензы пройдет профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» В Пензенской области изъято 6,7 тыс. флаконов спиртосодержащей косметической продукции
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама