В Пензе женщину обокрал новый знакомый из бара Криминал

Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Полицейские установили причастность 25-летнего жителя Пензы к краже 30 тыс. рублей и ювелирных украшений из квартиры женщины, где они после знакомства в баре продолжили употреблять спиртное.

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«При обращении в полицию женщина пояснила, что накануне в баре она познакомилась с молодым человеком и пригласила его к себе домой. Вместе они продолжили употреблять спиртные напитки, после чего она уснула», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после того, как стражи порядка установили личность злоумышленника, он был опрошен.

«Мужчина признался в содеянном. Похищенные ювелирные изделия у него изъяты и направлены на экспертизу», — уточнили в пресс-службе.

В УМВД отметили, что подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, по факту кражи возбуждено уголовное дело.