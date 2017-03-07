В Бессоновке мужчина подозревается в убийстве собутыльника Криминал

Бессоновка, 7 марта 2017. PenzaNews. 25-летний мужчина подозревается в убийстве своего 35-летнего знакомого, с которым он распивал спиртные напитки в одном из домов села Бессоновка Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина, 5 марта в правоохранительные органы поступила информация о смерти мужчины с колото-резаным ранением груди в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу.

«По предварительным данным, компания мужчин в частном доме распивала спиртные напитки. В ходе застолья между одним из гостей и его знакомым возникла ссора, в ходе которой погибший нанес удар по лицу приятеля. Хозяин дома стал выгонять конфликтующих мужчин. Тогда подозреваемый вооружился кухонным ножом и нанес обидчику не менее одного удара в область груди, а сам скрылся с места происшествия», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, подозреваемый был задержан.

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Следователями проведен осмотр места происшествия, установлены и допрошены свидетели преступления», — сказала Людмила Фомина.

Она уточнила, что обстоятельства случившегося устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы.