В Пензе пресечена деятельность преступного сообщества, занимавшегося обналичиванием денег Криминал

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции пресекли деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью на территории Пензы.

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«Предварительно установлено, что участники преступного сообщества, организатором которого являлся житель Пензы, занимались обналичиванием и транзитированием денежных средств за вознаграждение в виде определенного процента от суммы сделки. Банковские операции производились в нарушение действующего законодательства, без регистрации и специального разрешения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники располагали большим количеством фиктивных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной предпринимательской деятельности, однако имели открытые счета в кредитных учреждениях.

«Доход, полученный от противоправной деятельности, составил более 9 млн. рублей», — добавили в полиции.

В управлении отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Предполагаемому организатору незаконной деятельности предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, а также в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. В настоящее время из 16 лиц, причастных к осуществлению преступной деятельности, восемь находятся под стражей», — уточнили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к совершению данных преступлений, проводятся необходимые следственные действия и мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.