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В Никольске зарезана молодая женщина, ее брат ранен

11:07 | 21.03.2017 | Криминал

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Никольск, 21 марта 2017. PenzaNews. Следователи выясняют обстоятельства гибели молодой женщины в Никольске Пензенской области, убитой в минувший понедельник, 20 марта, а также ранения ее брата, пытавшегося защитить сестру от нападавшего.

В Никольске зарезана молодая женщина, ее брат ранен

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, в вечернее время 27-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому, где жила его 26-летняя сожительница, с которой он находился в ссоре, чтобы выяснить отношения. Между ними произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес имевшимся у него ножом многочисленные удары в область спины и груди потерпевшей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что на помощь женщине из дома выбежал 31-летний брат, которому подозреваемый нанес ножом удар в область спины, после чего скрылся с места происшествия.

«От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, ее родственник госпитализирован», — уточнила собеседница агентства.

По словам Людмилы Фоминой, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», — резюмировала она.
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