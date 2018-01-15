В Кузнецке остановленный после опасных маневров водитель оказался пьян Криминал

Кузнецк, 15 января 2018. PenzaNews. Молодой мужчина, совершавший опасные маневры на автомобиле «Lada Granta» в Кузнецке Пензенской области, оказался пьян. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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«Находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на то, как по улице Ленина движется автомобиль «Lada Granta», водитель которого совершает опасные маневры и создает на дороге аварийную ситуацию. Правоохранители блокировали автомобиль и задержали управлявшего им мужчину», — прокомментировали инцидент в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что состояние опьянения было подтверждено результатами освидетельствования водителя.

«При этом ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительских прав», — отметили в ведомстве.