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В Кузнецке остановленный после опасных маневров водитель оказался пьян

10:38 | 15.01.2018 | Криминал

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Кузнецк, 15 января 2018. PenzaNews. Молодой мужчина, совершавший опасные маневры на автомобиле «Lada Granta» в Кузнецке Пензенской области, оказался пьян. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В Кузнецке остановленный после опасных маневров водитель оказался пьян

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на то, как по улице Ленина движется автомобиль «Lada Granta», водитель которого совершает опасные маневры и создает на дороге аварийную ситуацию. Правоохранители блокировали автомобиль и задержали управлявшего им мужчину», — прокомментировали инцидент в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что состояние опьянения было подтверждено результатами освидетельствования водителя.

«При этом ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительских прав», — отметили в ведомстве.
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