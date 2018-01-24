Житель Заречного подозревается в причинении смерти знакомому Криминал

Заречный, 24 января 2018. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области, подозреваемый в причинении смерти знакомому, заключен под стражу.

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«По данным следствия, ночью 20 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке второго этажа подъезда одного из домов на улице Комсомольской, в ходе внезапно возникшей на почве личных неприязненных отношений ссоры взял кухонный нож, которым нанес не менее четырех ударов по телу и рукам потерпевшего», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

Она добавила, что после этого подозреваемый стал избивать потерпевшего ногой.

«Смерть мужчины наступила от острой постгеморрагической анемии», — уточнила собеседница агентства.

Наталия Фомина отметила, что задержанный дал признательные показания.