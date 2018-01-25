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В Пензенской области за год выявлено 10 преступлений в сфере отмывания преступных доходов

11:55 | 25.01.2018 | Криминал

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Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Десять преступлений, связанных с осуществлением незаконных финансовых операций и легализацией денежных средств, полученных преступным путем, выявлено в Пензенской области в 2017 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области за год выявлено 10 преступлений в сфере отмывания преступных доходов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из них четыре возбуждено по ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», еще столько же — по ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», а также два — по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что три уголовных дела направлены в суд для рассмотрения по существу, по другим пока ведется предварительное расследование.

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Светлана Артамонова отметила, что в последнее время в Пензенской области также выявляются факты неправомерного обналичивания денежных средств с использованием судебных и третейских решений, удостоверений комиссий по трудовым спорам.

«На основании полученных данных, свидетельствующих о фальсификации доказательств в гражданском судопроизводстве в целях получения судебных решений и дальнейшего неправомерного обналичивания денежных средств с использованием службы судебных приставов-исполнителей, органами предварительного расследования в 2017 году возбуждено и расследуется четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 303 УК РФ. В 2018 году возбуждено еще два уголовных дела данной категории», — пояснила она.
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