Вступил в силу приговор городищенской чиновнице, осужденной за взятку и подлог Криминал

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор 65-летней Татьяне Ганиной, ранее занимавшей должность начальника финансового управления администрации Городищенского района, которая признана виновной в получении взятки и служебном подлоге.

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«По делу установлено, что Татьяна Ганина, занимая должность руководителя финансового органа, в сентябре–октябре 2016 года получила взятку в виде 10 окон из ПВХ-профиля общей стоимостью более 76 тыс. рублей от руководителя коммерческой организации за совершение в его интересах действий, входивших в ее служебные полномочия. Несколько сельских администраций Городищенского района имели долг перед этой организацией за исполненные по муниципальным контрактам обязательства на сумму более 900 тыс. рублей. Получив взятку, Татьяна Ганина дала указание должностным лицам о первоочередном погашении задолженности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В надзорном ведомстве отметили, что в августе 2017 года чиновница в целях искусственного завышения показателей своей работы ради премии составила в отношении четверых жителей района без их ведома фиктивные протоколы об административных правонарушениях в сфере благоустройства.

«В результате противоправных действий граждане были незаконно привлечены к административной ответственности», — пояснили в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что по совокупности преступлений Татьяне Ганиной был назначен штраф в размере 210 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного управления.

«Не согласившись с приговором, адвокат осужденной обжаловал его. Суд апелляционной инстанции в соответствии с позицией прокурора оставил приговор без изменения, а жалобу адвоката — без удовлетворения», — сказали в пресс-службе ведомства.