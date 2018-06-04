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В Пензе возбуждено дело в отношении мужчины, трижды обокравшего магазин за 15 минут

12:30 | 04.06.2018 | Криминал

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Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который подозревается в совершении трех краж из магазина на улице Чаадаева. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В Пензе возбуждено дело в отношении мужчины, трижды обокравшего магазин за 15 минут. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что вместе с коллегой по работе злоумышленник вечером возвращался домой. Перед этим они употребили спиртные напитки и по дороге решили зайти в магазин, чтобы приобрести алкоголь», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в помещении злоумышленник взял бутылку пива, а затем незаметно для персонала и посетителей — еще и виски, спрятав крепкий алкоголь под одеждой.

«Мужчина оплатил на кассе бутылку пива, вместе с товарищем вышел из магазина и неподалеку спрятал покупку вместе с украденным алкоголем в траве. Затем он вернулся обратно и зашел в другой отдел. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник взял с витрины бутылку коньяка и спрятал ее под кофту, после чего прошел через кассу, не оплатив товар», — сказали в УМВД, отметив, что спиртное вновь было спрятано в траве.

В ведомстве сообщили, что, когда подозреваемый в очередной раз вернулся в магазин, к нему подошла продавец, которая поинтересовалась, не он ли похитил дорогостоящий алкоголь, исчезновение которого сотрудники торговой организации заметили к этому времени, однако тот отрицал свою причастность.

«Когда он остался один, то еще раз положил под одежду бутылку виски и вынес ее на улицу», — пояснили в полиции.

В УМВД добавили, что продавец, заподозрив неладное, проследовала за ним и попросила злоумышленника вернуться в магазин, куда были вызваны полицейские.

«Впоследствии гражданин объяснил свой поступок тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не понимал последствий. По словам подозреваемого, у него при себе имелись деньги, чтобы оплатить похищенный алкоголь — его стоимость составила около 4 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

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