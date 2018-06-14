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В Пензе вынесен приговор водителю автомобиля «Mercedes-Benz», сбившему пенсионерку

12:49 | 14.06.2018 | Криминал

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Пенза, 14 июня 2018. PenzaNews. Наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права управления транспортным средством на 2 года назначено в Пензе 49-летнему водителю автомобиля «Mercedes-Benz», который сбил пенсионерку в ноябре 2017 года.

В Пензе вынесен приговор водителю автомобиля «Mercedes-Benz», сбившему пенсионерку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что мужчина разворачивался задним ходом на проезжей части улицы Ставского в Пензе. В нарушение требований ПДД он не включил заблаговременно световой указатель поворота. Водитель совершил наезд на переходившую дорогу 76-летнюю женщину, которая получила тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, ранее мужчина более 60 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима при управлении транспортным средством.

«В ходе расследования водитель возместил потерпевшей причиненный моральный вред в связи с чем они заявили ходатайства о прекращении производства по уголовному делу за примирением. Однако суд, с учетом позиции государственного обвинителя, отказал в их удовлетворении. Приговор в законную силу не вступил, обжалован осужденным и потерпевшей», — добавила она.

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