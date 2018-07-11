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Пензенский таксист осужден за кражу денег из забытого в машине кошелька

13:30 | 11.07.2018 | Криминал

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Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Штраф в 10 тыс. рублей назначен 38-летнему пензенскому таксисту, который украл более 21 тыс. рублей из кошелька, забытого в его машине пассажирами.

Пензенский таксист осужден за кражу денег из забытого в машине кошелька. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Около 22.00 23 февраля таксист довез до дома семейную пару. После этого, находясь около магазина в Богословке, он обнаружил на полу машины кожаный кошелек, принадлежащий пассажирке. На следующий день он осмотрел чужую вещь, забрал обнаруженные там 21 тыс. 200 рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пензенского районного суда.

По его словам, таксист полностью согласился с предъявленным обвинением, дело было рассмотрено в особом порядке.

«Он раскаялся в содеянном и добровольно возместил имущественный ущерб. Приговор вступил в законную силу», — отметил собеседник агентства.

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