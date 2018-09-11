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В Пензенской области мужчину ударили в живот вилкой от раскладного ножа

09:51 | 11.09.2018 | Криминал

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Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Каменке Пензенской области по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 37-летнего мужчины, который получил в живот удар вилкой от раскладного ножа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В Пензенской области мужчину ударили в живот вилкой от раскладного ножа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что потерпевший был доставлен в больницу из дома.

В полиции добавили, что, как установили сотрудники уголовного розыска, в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры телесные повреждения мужчине причинил 63-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном», — отметили в полиции.

В пресс-службе добавили, что злоумышленнику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

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