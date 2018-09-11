Просрочка оплаты новой пензенской елки едва не обернулась судом — Денис Сильных Криминал

Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Московский индивидуальный предприниматель Александр Межевов, с которым МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского» в 2016 году заключил договор на приобретение для Пензы новой искусственной елки и игрушек для нее, намеревался обратиться в суд из-за просрочки оплаты. Об этом сообщил юрисконсульт учреждения культуры Денис Сильных в ходе судебного заседания по громкому уголовному делу, в рамках которого вице-мэр Ирина Ширшина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при поиске спонсорских средств на праздничную атрибутику.

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Отвечая на вопрос старшего помощника прокурора Ленинского района Пензы Михаила Апарова о том, кто был инициатором оказания спонсорской поддержки, свидетель пояснил, что договор оказания благотворительной помощи подразумевает инициативу, исходящую от жертвователя.

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Денис Сильных уточнил, что в документе было определено, на какие именно цели пойдут перечисленные деньги.

«Насколько я помню, реквизиты [ООО «Сити-Строй»] нам дали. […] Я думаю, предварительно с руководством ведутся какие-то переговоры, но это за пределами моих полномочий. […] Я составил договор и отправил его на электронную почту, указанную в реквизитах», — сказал юрисконсульт ЦПКиО, отметив при этом, что документ был подготовлен в октябре 2016 года.

Он добавил, что внес в договор ту сумму, которую ему назвала руководитель МАУ Елена Савельева, однако он не знает, кто определил, что на покупку новогодней атрибутики понадобится именно столько денег.

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«Было два договора пожертвования с разными организациями. Один около 500 или 400 тыс. рублей, второй не помню», — пояснил Денис Сильных, уточнив, что одним спонсором стало ООО «Сити-Строй», а название второго он забыл.

Как сообщил юрисконсульт, он занимается исковой и претензионной работой, но о том, требовал ли ООО «Сити-Строй» от учреждения вернуть пожертвованные средства, ему неизвестно.

Он отметил, что елка и игрушки, приобретенные у предпринимателя Александра Межевова в 2016 году в рассрочку, полностью были оплачены лишь ближе к лету 2017-го.

«У нас сразу там был длительный срок оплаты, но у нас была просрочка, и они хотели на нас в суд, собственно, подавать, потому что мы не успели погасить, но потом с ними мы переписку вели, просили не подавать и не применять штрафные санкции», — сказал Денис Сильных.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).