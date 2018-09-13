Жительница Саранска подозревается в даче ложных показаний по ДТП с пострадавшим в Иссе Криминал

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 40-летней жительницы Саранска, которая подозревается в даче заведомо ложных показаний по ДТП с пострадавшим, которое произошло в Иссе Пензенской области более года назад.

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«По данным следствия, жительница Саранска явилась очевидцем дорожно-транспортного происшествия, имевшего место в июле 2017 года в Иссе. При этом за рулем автомашины находился ее знакомый. В результате водитель второго автомобиля – участника ДТП получил телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что в качестве свидетеля по уголовному делу она дала заведомо ложные показания о том, что ее знакомый не причастен к ДТП, а машиной управлял незнакомый ей молодой человек.

«Приговором Иссинского районного суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ложные показания женщины опровергнуты комплексом собранных по делу доказательств», — добавила собеседница агентства.