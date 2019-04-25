В Бессоновке вынесен приговор мужчине, солгавшему об угоне машины из-за ДТП Криминал

Бессоновка, 25 апреля 2019. PenzaNews. 44-летний житель Бессоновки Пензенской области, признанный судом виновным в ложном доносе об угоне машины после трех ДТП подряд, оштрафован за совершение данного преступления на 10 тыс. рублей.

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«По делу установлено, что 2 февраля 2019 года мужчина на своей машине совершил столкновение с автомобилем «Renault Logan» и с места совершения ДТП скрылся. Продолжая движение по одной из улиц Бессоновки он врезался в стоящий автомобиль «Lada Granta», а еще через несколько минут наехал на двух пешеходов и также скрылся с места совершения правонарушений», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, затем злоумышленник с целью уклонения от административной ответственности за совершение ДТП оставил свой автомобиль возле одного из домов и по возвращении домой по телефону сообщил в дежурную часть об угоне транспортного средства неизвестными.

«Продолжая выдавать несоответствующие действительности сведения за правду, он собственноручно написал заявление о привлечении к уголовной ответственности неизвестного ему лица, которое якобы совершило угон», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что по заявлению злоумышленника оперативно-следственная группа выехала на «место преступления» и в течение суток работала по сообщению об угоне, которого в действительности не было.

«В ходе проведенной проверки было установлено, что автомашина не была угнана. Впоследствии в этом сознался и сам собственник. За три факта оставления места ДТП он отбыл в общей сложности 33 дня административного ареста. За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения мужчина оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен права управления транспортным средством на 3 года», — добавила Светлана Артамонова.