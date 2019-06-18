В Пензе мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы Криминал

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Мужчина 1978 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства своей сожительницы в квартире одного из домов на улице Фурманова в Пензе.

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«По данным следствия, вечером 21 апреля мужчина пришел к своей сожительнице в квартиру на улице Фурманова в Пензе. Между ними произошла ссора на почве ревности, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес им более 20 ударов по телу и рукам женщины. В этот момент к квартире подошли двое знакомых потерпевшей. Открыв им входную дверь, обвиняемый, повалил на лестничной площадке одного из мужчин и нанес ему удар тем же ножом в область грудной клетки. Противоправные действия злоумышленника были пресечены вторым мужчиной, пришедшим в гости», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что сожительница обвиняемого скончалась на месте происшествия, а 25-летний пострадавший был госпитализирован.

Представитель следственного управления пояснила, что в ходе предварительного следствия злоумышленник находился под стражей.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.