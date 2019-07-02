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В Пензенской области мужчина приговорен к 14 годам колонии за насилие над малолетними

10:25 | 02.07.2019 | Криминал

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Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. 41-летний мужчина признан судом в Кузнецком районе Пензенской области виновным в шести эпизодах преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензенской области мужчина приговорен к 14 годам колонии за насилие над малолетними. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что осенью 2015 года мужчина 1977 года рождения, находясь в квартире с дочерью сожительницы 2006 года рождения и ее подругой 2005 года рождения, используя беспомощное состояние потерпевших, обусловленное их малолетним возрастом, совершил в отношении девочек насильственные действия сексуального характера. Чтобы потерпевшие ничего не рассказывали родителям, он покупал им сладости», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в июле 2018 года злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летнего родственника сожительницы.

«На протяжении всего периода следствия злоумышленник находился по решению суда под стражей», — уточнила Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления отметила, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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