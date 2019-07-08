Мошенники обманули жительницу Пензы почти на 70 тыс. рублей Криминал

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась около 70 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, сначала ей позвонила девушка, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка.

«Она предупредила, что со счета карты женщины производятся списания, для отмены которых необходимо назвать реквизиты карты и коды из SMS. Когда гражданка предоставила данную информацию, на ее телефон поступили сообщения о списании денег в сумме 5 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что затем клиентке банка позвонил мужчина, который заявил о необходимости перевода денег на определенный счет, чтобы уберечь их от злоумышленников.

«После этого женщина перечислила на данный счет 61 тыс. рублей», — уточнили в УМВД.

По факту мошенничества организована проверка.