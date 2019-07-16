EN
11:25:32 Вторник, 16 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Продажа мебели обернулась для жительницы Пензы потерей 200 тыс. рублей

09:32 | 16.07.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. 45-летняя жительница Пензы, разместившая объявление о продаже мебели на сайте Avito.ru, лишилась 200 тыс. рублей в результате мошенничества. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Продажа мебели обернулась для жительницы Пензы потерей 200 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что через несколько часов после публикации объявления женщине под видом покупательницы позвонила злоумышленница.

«Она сказала, что желает приобрести товар, и под предлогом перечисления оплаты попросила сообщить реквизиты карты и коды, которые поступят в SMS-сообщениях. После того как жительница Пензы предоставила запрашиваемые сведения, она обнаружила, что со счета ее карты списаны деньги», — отметили в пресс-службе.

В управлении добавили, что по данному факту проводится проверка.

Загрузка...
Читайте также
В пензенском селе впервые за 80 лет совершена литургия Поступила вакцина для иммунизации жителей Пензенской области старше 60 лет
В Заречном женщина-водитель госпитализирована после ДТП Для пензенских художников организуют железнодорожный тур на пленэр в Самару
Митрополит Серафим ознакомился с положением дел в Кузнецкой епархии Житель Пензы проведет 8,5 лет в колонии за убийство знакомого
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама