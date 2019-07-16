Продажа мебели обернулась для жительницы Пензы потерей 200 тыс. рублей Криминал

Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. 45-летняя жительница Пензы, разместившая объявление о продаже мебели на сайте Avito.ru, лишилась 200 тыс. рублей в результате мошенничества. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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В ведомстве пояснили, что через несколько часов после публикации объявления женщине под видом покупательницы позвонила злоумышленница.

«Она сказала, что желает приобрести товар, и под предлогом перечисления оплаты попросила сообщить реквизиты карты и коды, которые поступят в SMS-сообщениях. После того как жительница Пензы предоставила запрашиваемые сведения, она обнаружила, что со счета ее карты списаны деньги», — отметили в пресс-службе.

В управлении добавили, что по данному факту проводится проверка.