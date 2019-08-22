EN
17:46:00 Четверг, 22 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вынесен приговор жительнице Шемышейки, укусившей полицейского

11:15 | 22.08.2019 | Криминал

Печать

Шемышейка, 22 августа 2019. PenzaNews. 44-летняя жительница Шемышейки Пензенской области, признанная судом виновной в том, что укусила полицейского за руку, приговорена к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

Вынесен приговор жительнице Шемышейки, укусившей полицейского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 6 июля 2019 года участковый уполномоченный полиции, получив из дежурной части сообщение о возгорании жилого дома в Шемышейке, прибыл на место происшествия. Хозяйка строения, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, препятствовала тушению пожара, пыталась зайти в горящий дом», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В ведомстве пояснили, что сотрудник полиции потребовал, чтобы женщина проследовала в служебный автомобиль, поскольку было необходимо обеспечить ее безопасность и выяснить обстоятельства возгорания.

«Жительница Шемышейки, выражая недовольство законными действиями сотрудника полиции, укусила его за кисть руки, причинив рану, не расценивающуюся как вред здоровью. Приговор не вступил в законную силу», — добавили в управлении.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области в 2020 году намечено установить более 8 тыс. мусорных контейнеров Качество услуг в сфере обращения с ТКО не отвечает требованиям — Иван Белозерцев
Пензенская горбольница №4 получила аппарат для безболезненной колоноскопии Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 7 месяцев 2019 года
В Каменке не сразу возбудили дело по факту сбыта наркотиков, от которых умер мужчина Реконструкцию сетей вблизи «Онежского» и «Берлина» в Пензе завершат к концу недели
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама