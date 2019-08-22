Вынесен приговор жительнице Шемышейки, укусившей полицейского Криминал

Шемышейка, 22 августа 2019. PenzaNews. 44-летняя жительница Шемышейки Пензенской области, признанная судом виновной в том, что укусила полицейского за руку, приговорена к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

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«По данным следствия, днем 6 июля 2019 года участковый уполномоченный полиции, получив из дежурной части сообщение о возгорании жилого дома в Шемышейке, прибыл на место происшествия. Хозяйка строения, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, препятствовала тушению пожара, пыталась зайти в горящий дом», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В ведомстве пояснили, что сотрудник полиции потребовал, чтобы женщина проследовала в служебный автомобиль, поскольку было необходимо обеспечить ее безопасность и выяснить обстоятельства возгорания.

«Жительница Шемышейки, выражая недовольство законными действиями сотрудника полиции, укусила его за кисть руки, причинив рану, не расценивающуюся как вред здоровью. Приговор не вступил в законную силу», — добавили в управлении.