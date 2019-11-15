EN
14:47:59 Пятница, 15 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В суд передано дело о травмировании водителя, которого переехал зерновоз

12:12 | 15.11.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Земетчинского района Пензенской области, который обвиняется в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью своего знакомого – водителя зерновоза, передано в суд для рассмотрения по существу.

В суд передано дело о травмировании водителя, которого переехал зерновоз. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что 27 июля 2019 года в ожидании очереди на погрузку зерна один из водителей грузовых автомобилей попросил товарища привезти стопорный болт для ремонта своего «КамАЗа». Тот в спешке сел за руль грузовика. Забыв опустить кузов, он начал движение и по неосторожности задел «КамАЗ» знакомого. От столкновения машин потерпевший потерял равновесие и упал под свой грузовик, который по инерции покатился и переехал его», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в результате мужчина получил множественные травмы.

Жителю Земетчинского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до ареста на срок до шести месяцев.

Загрузка...
Читайте также
Активность пензенцев скажется на объемах финансирования работ по созданию комфортной среды Дети смогут позвонить в пензенский драмтеатр и поговорить с Дедом Морозом
В Пензе на стройплощадке мужчину зажало фундаментными блоками В Бековском районе пешеходные переходы вблизи школ оборудуют по новым стандартам
Лжепрокурор выманил у пенсионерки из Кузнецка более 200 тыс. рублей Проект «Вечерний музей» позволит пензенцам посетить картинную галерею после работы
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама