В суд передано дело о травмировании водителя, которого переехал зерновоз Криминал

Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Земетчинского района Пензенской области, который обвиняется в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью своего знакомого – водителя зерновоза, передано в суд для рассмотрения по существу.

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«По делу установлено, что 27 июля 2019 года в ожидании очереди на погрузку зерна один из водителей грузовых автомобилей попросил товарища привезти стопорный болт для ремонта своего «КамАЗа». Тот в спешке сел за руль грузовика. Забыв опустить кузов, он начал движение и по неосторожности задел «КамАЗ» знакомого. От столкновения машин потерпевший потерял равновесие и упал под свой грузовик, который по инерции покатился и переехал его», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в результате мужчина получил множественные травмы.

Жителю Земетчинского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до ареста на срок до шести месяцев.