В Пензе пресечена деятельность нарколаборатории в подвале жилого дома
Печать
Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, которая была организована в подвале одного из частных жилых домов в Железнодорожном районе Пензы.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, в противоправной деятельности подозревается мужчина 1983 года, проживающий в этом доме с женой и ребенком.
«Он использовал специальное оборудование для поддержания оптимальной температуры и влажности», — сказали в ведомстве, добавив, что при выращивании конопли полив растений осуществлялся в автоматическом режиме.
В пресс-службе уточнили, что в ходе обыска изъято 23 куста конопли, около 1 кг готового наркотического средства и предметы, используемые для фасовки марихуаны.
«Сотрудники полиции также задержали потребителей, которые приобретали наркотик у злоумышленника», — отметили в УМВД.
В полиции пояснили, что по данному факту возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса РФ.