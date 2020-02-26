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В Пензе пресечена деятельность нарколаборатории в подвале жилого дома

13:22 | 26.02.2020 | Криминал

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Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, которая была организована в подвале одного из частных жилых домов в Железнодорожном районе Пензы.

В Пензе пресечена деятельность нарколаборатории в подвале жилого дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, в противоправной деятельности подозревается мужчина 1983 года, проживающий в этом доме с женой и ребенком.

«Он использовал специальное оборудование для поддержания оптимальной температуры и влажности», — сказали в ведомстве, добавив, что при выращивании конопли полив растений осуществлялся в автоматическом режиме.

В пресс-службе уточнили, что в ходе обыска изъято 23 куста конопли, около 1 кг готового наркотического средства и предметы, используемые для фасовки марихуаны.

«Сотрудники полиции также задержали потребителей, которые приобретали наркотик у злоумышленника», — отметили в УМВД.

В полиции пояснили, что по данному факту возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

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