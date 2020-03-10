В Каменке мужчина лишился более 100 тыс. рублей, сообщив незнакомцу данные своей карты Криминал

Каменка, 10 марта 2020. PenzaNews. 33-летний житель Каменки Пензенской области лишился более 100 тыс. рублей, сообщив незнакомцу данные своей банковской карты.

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«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Злоумышленник сказал, что по счету карты собеседника проводится сомнительная операция, для отмены которой необходимо продиктовать реквизиты карты и цифровые коды из SMS», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что клиент банка последовал рекомендации незнакомца, после чего со счета его карты было списано 104 тыс. рублей.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.