Под Пензой пенсионерка лишилась 120 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника Криминал

Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. 60-летняя жительница Пензенского района Пензенской области лишилась 120 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника, выдавшего себя за сотрудника службы безопасности банка.

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«Он сказал, что со счета собеседницы неизвестные лица пытаются оплатить покупку в интернет-магазине, а для блокировки операции необходимо продиктовать номер карты и цифровой код из SMS», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что женщина выполнила инструкции злоумышленника, после чего со счета ее кредитной карты была списана крупная сумма.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.