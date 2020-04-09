Пенсионерка из Заречного лишилась около 170 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже Криминал

Пенза, 9 апреля 2020. PenzaNews. 67-летняя жительница Заречного Пензенской области лишилась около 170 тыс. рублей, пытаясь заработать.

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«По словам женщины, на одном из сайтов она оставила заявку на вступление в проект по получению доходов на биржевом рынке», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после этого ей перезвонил неизвестный, следуя инструкциям которого, пенсионерка назвала реквизиты своей банковской карты, цифровые коды из SMS и установила на компьютер программу удаленного доступа.

«В результате со счета ее карты были списаны деньги в сумме 168 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что по данному факту организована проверка.