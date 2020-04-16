В Пензе подростка будут судить за грабеж Криминал

Пенза, 16 апреля 2020. PenzaNews. 15-летний юноша предстанет перед судом в Пензе по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

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«По данным следствия, вечером 4 января 2020 года обвиняемый 2004 года рождения в компании сверстников находился в одном из торговых центров Пензы. В процессе общения потерпевший по просьбе приятеля дал ему свой сотовый телефон, чтобы тот смог зайти в социальные сети, а сам отошел от компании на некоторое время. Обвиняемый, воспользовавшись тем, что остался вдвоем с подростком, выхватил из его рук сотовый телефон и скрылся с места происшествия», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что впоследствии злоумышленник сдал телефон в ломбард, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму более 8 тыс. рублей.

«Подросток на момент совершения грабежа состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», — отметили в пресс-службе.