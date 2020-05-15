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В Пензенской области задержана группа наркоторговцев

12:43 | 15.05.2020 | Криминал

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Пенза, 15 мая 2020. PenzaNews. Сотрудники главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Пензенской области пресекли деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел страны Ирина Волк.

В Пензенской области задержана группа наркоторговцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, двое злоумышленников – жители Саратова выехали на арендованном автомобиле из столицы в город Пензу с партией наркотических средств. В пути следования за сутки им удалось поместить запрещенные вещества в пять тайников в разных городах России. Сообщив их координаты сообщнику-оператору, они получили вознаграждение на банковскую карту в виде биткоинов. В результате оперативно-разыскных мероприятий арендованная иномарка была остановлена нашими сотрудниками на трассе «Нижний Новгород — Саратов», — сказала Ирина Волк.

Она добавила, что полицейские обнаружили 2 кг синтетического наркотика на заднем сиденье машины, а еще 2,5 кг — в ходе обысков по месту жительства задержанных.

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«В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции вышли на след остальных участников группы. Выяснилось, что они незаконно распространяли оптовые партии наркотиков от 20 граммов до нескольких килограммов бесконтактным способом на территории более десяти регионов Российской Федерации. Общение между сообщниками осуществлялось с помощью системы обмена мгновенными сообщениями. Для перевозки запрещенных веществ они использовали автомобили со специально оборудованными замаскированными тайниками», — пояснила официальный представитель МВД России.

По ее словам, оперативники также обнаружили нарколабораторию, оборудованную в коттедже на территории Раменского района Московской области, где было изъято более полутора тонн реактивов, лабораторное оборудование и свыше 10 кг наркотических средств, в том числе высококонцентрированный реагент.

«Сотрудниками полиции задержаны 10 подозреваемых — предполагаемые организаторы лаборатории, закладчики, межрегиональные курьеры и администраторы интернет-магазинов, через которые сбывались наркотические средства», — уточнила Ирина Волк.

Она отметила, что следственным управлением УМВД России по Пензенской области возбуждены уголовные дела, все фигуранты заключены под стражу.

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