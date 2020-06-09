Житель Пензы признан виновным в смерти мужчины, тело которого извлекли из реки осенью Криминал

Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Суд на основании вердикта присяжных вынес приговор жителю Пензы 1990 года рождения, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что в ночь на 25 октября 2019 года 29-летний мужчина со своей подругой находился в гостях у ее матери, проживающей в квартире дома на улице Лебедевской в Пензе. В процессе застолья между сожителем хозяйки квартиры и ее дочерью произошел конфликт, в этот момент злоумышленник отлучился в магазин. Через некоторое время ссора продолжилась. Молодые люди начали выгонять сожителя матери, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако тот уходить не хотел. Гость начал избивать мужчину, потащив в сторону реки Суры», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в общей сложности злоумышленник нанес потерпевшему не менее 30 ударов и оставил его на берегу водоема.

«Со слов осужденного, он в ту ночь несколько раз ходил к реке проверять потерпевшего, в итоге обнаружил пострадавшего в воде, в связи с чем вызвал сотрудников пензенского пожарно-спасательного центра. При извлечении из воды мужчина уже не подавал признаков жизни», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, смерть потерпевшего 1963 года рождения наступила от механической асфиксии.

Татьяна Махницкая добавила, что пензенцу назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.