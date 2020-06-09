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Житель Пензы признан виновным в смерти мужчины, тело которого извлекли из реки осенью

09:00 | 09.06.2020 | Криминал

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Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Суд на основании вердикта присяжных вынес приговор жителю Пензы 1990 года рождения, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Пензы признан виновным в смерти мужчины, тело которого извлекли из реки осенью. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в ночь на 25 октября 2019 года 29-летний мужчина со своей подругой находился в гостях у ее матери, проживающей в квартире дома на улице Лебедевской в Пензе. В процессе застолья между сожителем хозяйки квартиры и ее дочерью произошел конфликт, в этот момент злоумышленник отлучился в магазин. Через некоторое время ссора продолжилась. Молодые люди начали выгонять сожителя матери, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако тот уходить не хотел. Гость начал избивать мужчину, потащив в сторону реки Суры», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в общей сложности злоумышленник нанес потерпевшему не менее 30 ударов и оставил его на берегу водоема.

«Со слов осужденного, он в ту ночь несколько раз ходил к реке проверять потерпевшего, в итоге обнаружил пострадавшего в воде, в связи с чем вызвал сотрудников пензенского пожарно-спасательного центра. При извлечении из воды мужчина уже не подавал признаков жизни», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, смерть потерпевшего 1963 года рождения наступила от механической асфиксии.

Татьяна Махницкая добавила, что пензенцу назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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