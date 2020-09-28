В Пензе задержана группа «черных риелторов» Криминал

Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска и следственной части следственного управления УМВД России по Пензенской области задержали шестерых человек, которые, по информации правоохранительных органов, незаконно завладели чужим недвижимым имуществом.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в состав группы, которая действовала в период с 2018 года по август 2020-го, входили не менее шести человек. Организатор — житель Пензы — координировал действия соучастников, которые занимались оформлением документов для придания сделкам видимости юридической чистоты, контролировали потерпевших и обеспечивали их алкоголем», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве пояснили, что жертвами аферистов, как правило, становились пьющие граждане.

«После того как участники группы входили в доверие к потерпевшим, вместе с ними злоумышленники направлялись к нотариусу, где оформляли генеральную доверенность на распоряжение недвижимым имуществом данных граждан. Впоследствии обвиняемые переоформляли это имущество на себя, а деньги владельцам не выплачивали. Вместо этого потерпевших переселяли в другие помещения, принадлежащие участникам организованной группы, и продолжали их спаивать», — сказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», они заключены под стражу.

«Следствие располагает информацией о причастности обвиняемых к совершению трех эпизодов противоправной деятельности, в результате которых потерпевшим причинен ущерб на общую сумму не менее 4 млн. рублей», — отметили в УМВД.

В управлении добавили, что принимаются меры по установлению иных потерпевших от действий участников организованной группы, а также по сбору и закреплению доказательственной базы.