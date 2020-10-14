EN
17:23:53 Среда, 14 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе директор медорганизации стала жертвой мошенничества при покупке перчаток

12:30 | 14.10.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Директор одной из медицинских организаций Пензы стала жертвой мошенничества при покупке перчаток через интернет.

В Пензе директор медорганизации стала жертвой мошенничества при покупке перчаток. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По ее словам, она нашла в сети объявление о продаже медицинских перчаток и, позвонив по указанному номеру, договорилась о покупке. Через мобильное приложение женщина перечислила 44 тыс. рублей на счет, указанный незнакомкой. После оплаты товара неизвестная перестала выходить на связь. Товар покупательницей так и не получен», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

Новости партнеров
Читайте также
Штраф в 7,5 тыс. рублей назначен жителю Пензенской области за несоблюдение карантина В Пензенской области мужчина приговорен к полутора годам колонии за сбыт фальшивой купюры
В Кузнецком районе более 100 безработных получали пособие после утраты права на него В Пензе за сутки подтверждено 122 случая заражения коронавирусом, в Заречном — пять
В Пензенской области за два года планируется выполнить капремонт 26 школьных спортзалов В Пензе выявлены факты несоблюдения масочного режима водителями маршруток
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама