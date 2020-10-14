В Пензе директор медорганизации стала жертвой мошенничества при покупке перчаток Криминал

Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Директор одной из медицинских организаций Пензы стала жертвой мошенничества при покупке перчаток через интернет.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По ее словам, она нашла в сети объявление о продаже медицинских перчаток и, позвонив по указанному номеру, договорилась о покупке. Через мобильное приложение женщина перечислила 44 тыс. рублей на счет, указанный незнакомкой. После оплаты товара неизвестная перестала выходить на связь. Товар покупательницей так и не получен», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.