Пенсионерка из Пензы перевела неизвестным 985 тыс. рублей Криминал

Пенза, 24 февраля 2021. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась 985 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонной мошенницы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что ей позвонила девушка, которая представилась сотрудником Центробанка. Незнакомка сказала, что на имя пенсионерки злоумышленники пытаются оформить кредит. Для отмены данной операции гражданке следовало оформить кредит на свое имя, а деньги перечислить на «резервный» счет. Она поверила словам мнимой финансовой сотрудницы и отправилась в банк, где сняла с кредитной карты 100 тыс. рублей и 53 тыс. рублей со своих банковских карт, из которых 150 тыс. рублей она перечислила на счет, который указала незнакомка», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что на следующий день пенсионерка перевела с помощью кассира еще 330 тыс. рублей.

«Затем пенсионерка оформила на свое имя несколько кредитов, а денежные средства также отправила на счет банковской карты», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».