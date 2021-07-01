Пензенец за несколько дней перевел мошенникам более 800 тыс. рублей Криминал

Пенза, 1 июля 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1953 года рождения перевел мошенникам более 800 тыс. рублей за несколько дней.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка, который сказал, что для предотвращения незаконных операций по счету необходимо перечислить средства на «безопасный».

«Гражданин не поверил злоумышленнику и отказался, после чего ему перезвонил другой мужчина с подменного номера. Он представился сотрудником Следственного комитета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что неизвестный подтвердил информацию о мошеннических действиях и убедил гражданина последовать его советам.

«После этого в течение нескольких дней заявитель перечислял деньги на номера, предоставленные мошенниками. Общий материальный ущерб составил 809 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».