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В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 1 тыс. рублей

10:56 | 27.07.2021 | Криминал

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Пенза, 27 июля 2021. PenzaNews. Поддельная денежная купюра номиналом 1 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена в Пензе в выручке продуктового магазина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 1 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.

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