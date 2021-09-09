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В Кузнецке завершено расследование дела об убийстве женщины

10:31 | 09.09.2021 | Криминал

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Кузнецк, 9 сентября 2021. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства женщины 1975 года рождения, завершено в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке завершено расследование дела об убийстве женщины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 27 июня 2021 года потерпевшая находилась около одного из домов на улице 60 лет ВЛКСМ в городе Кузнецке, встретив там своего сына и еще нескольких знакомых. Обвиняемая, находясь в своей квартире в этом доме, открыв окно, начала высказывать претензии компании. Потерпевшая и ее знакомая решили подняться к квартире злоумышленницы, чтобы выяснить суть претензий. В итоге между хозяйкой квартиры и ранее незнакомой ей потерпевшей произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой обвиняемая нанесла женщине не менее восьми ударов по телу, рукам и лицу», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что потерпевшая через непродолжительное время скончалась в больнице от массивной кровопотери в результате причинения ей колото-резаных ранений грудной клетки.

«Жительница Кузнецка 1967 года была задержана. В ходе следствия по решению суда она содержалась под домашним арестом», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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