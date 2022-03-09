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Жительница Пензы перечислила мошенникам около 60 тыс. рублей

09:42 | 09.03.2022 | Криминал

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Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1989 года рождения по совету позвонившего ей неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка, перевела на «безопасный счет» около 60 тыс. рублей.

Жительница Пензы перечислила мошенникам около 60 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные незаконные операции, ей было необходимо перечислить деньги на «безопасный счет». Воспользовавшись приложением банка, гражданка перечислила деньги в размере около 60 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

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