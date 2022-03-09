Жительница Пензы перечислила мошенникам около 60 тыс. рублей Криминал

Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1989 года рождения по совету позвонившего ей неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка, перевела на «безопасный счет» около 60 тыс. рублей.

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«Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные незаконные операции, ей было необходимо перечислить деньги на «безопасный счет». Воспользовавшись приложением банка, гражданка перечислила деньги в размере около 60 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.