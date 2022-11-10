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Житель Пензы проведет восемь лет в колонии строгого режима за убийство сожительницы

09:31 | 10.11.2022 | Криминал

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Пенза, 10 ноября 2022. PenzaNews. 59-летний житель Пензы за убийство сожительницы приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Житель Пензы проведет восемь лет в колонии строгого режима за убийство сожительницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 23 августа 2022 года мужчина находился с сожительницей в квартире на улице Экспериментальной в Пензе. В ходе конфликта, возникшего из-за продажи злоумышленником своего сотового телефона, он нанес сожительнице множественные удары по голове и телу предметами посуды. После причинения телесных повреждений он лег спать. Утром следующего дня соседка обнаружила, что потерпевшая не подает признаков жизни», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем указано, что в ходе следствия и судебного разбирательства мужчина содержался под стражей, вину в совершении убийства он признал.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу», — сказано в пресс-релизе.

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