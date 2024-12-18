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В Кузнецке мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

09:18 | 18.12.2024 | Криминал

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Пенза, 18 декабря 2024. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1981 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Кузнецке мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по городу Кузнецку позвонила местная жительница 1984 года рождения, которая сообщила о том, что сожитель угрожал ей убийством ножом. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что пришел домой в алкогольном опьянении, это не понравилось его сожительнице и между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, взял кухонный нож, приставил его к горлу женщины и стал угрожать убийством. После этого он бросил нож и вышел из дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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