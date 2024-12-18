В Кузнецке мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 18 декабря 2024. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1981 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В ОМВД России по городу Кузнецку позвонила местная жительница 1984 года рождения, которая сообщила о том, что сожитель угрожал ей убийством ножом. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что пришел домой в алкогольном опьянении, это не понравилось его сожительнице и между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, взял кухонный нож, приставил его к горлу женщины и стал угрожать убийством. После этого он бросил нож и вышел из дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.