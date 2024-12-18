11:43:35 Среда, 18 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Никольского района после общения с мошенниками лишился 480 тыс. рублей

09:37 | 18.12.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 18 декабря 2024. PenzaNews. Житель Никольского района Пензенской области 1960 года рождения лишился 480 тыс. рублей, став жертвой мошенничества.

Житель Никольского района после общения с мошенниками лишился 480 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала мужчине от лица бывшего начальника в мессенджере написал неизвестный и сообщил, что проверка выявила факт начисления выплат, превышающих положенную сумму.

«После этого пенсионеру поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что мужчине необходимо перечислить денежные средства на «безопасный счет», чтобы не стать фигурантом уголовного дела. Следуя инструкциям, заявитель перечислил мошенникам 480 тыс. рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь, потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
В Пензенской области в ходе профилактического мероприятия «Автоперевозчик» выявлено 93 нарушения ПДД В Кузнецке мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Житель Шемышейского района получил год условно за незаконную рубку 17 берез Жителю Нижнеломовского района грозит реальный срок за кражу четырех кур
В Пензенском районе опрокинулся «УАЗ Патриот», пострадали два человека В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама