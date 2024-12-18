Житель Никольского района после общения с мошенниками лишился 480 тыс. рублей Криминал

Пенза, 18 декабря 2024. PenzaNews. Житель Никольского района Пензенской области 1960 года рождения лишился 480 тыс. рублей, став жертвой мошенничества.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала мужчине от лица бывшего начальника в мессенджере написал неизвестный и сообщил, что проверка выявила факт начисления выплат, превышающих положенную сумму.

«После этого пенсионеру поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что мужчине необходимо перечислить денежные средства на «безопасный счет», чтобы не стать фигурантом уголовного дела. Следуя инструкциям, заявитель перечислил мошенникам 480 тыс. рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь, потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».