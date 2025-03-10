В Пензе мужчина угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 10 марта 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1989 года рождения угрожал своей 57-летней матери убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники полиции [...] задержали злоумышленника. Как пояснила потерпевшая, ее сын [...] часто употребляет спиртное. В этот день мужчина подошел к ней и потребовал деньги для покупки алкоголя. Женщина ответила родственнику отказом. После этого злоумышленник разозлился и начал ее душить со словами об угрозе убийством. Потерпевшей удалось вырваться и позвонить в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.