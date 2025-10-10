17:19:33 Пятница, 10 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Участник кадрового проекта «Герои Пензенского края» представит регион в финале всероссийского конкурса наставников

11:13 | 10.10.2025 | Общество

Печать

Пенза, 10 октября 2025. PenzaNews. Участник кадрового проекта «Герои Пензенского края» Андрей Степанов представит регион в финале всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!», который пройдет в Казани с 11 по 18 октября и объединит 400 человек, среди которых 80 участников СВО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Участник кадрового проекта «Герои Пензенского края» представит регион в финале всероссийского конкурса наставников

Фото: Pnzreg.ru

«Мероприятие проводится второй год подряд по поручению президента России Владимира Владимировича Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В этом году учреждены новые номинации: «Свой наставник», «Наставник на службе» и «Заслуженный наставник». Цель проекта — распространение и поддержка лучших практик патриотического воспитания, формирование кадрового резерва в сфере наставничества, укрепление связей между поколениями», — отмечается в тексте.

Из него следует, что Андрей Степанов поборется за победу в номинации «Свой наставник».

«Финалисты представят свои практики наставнической работы с детьми. Им предстоит пройти образовательный блок, командные испытания и деловую игру, мастер-классы, а также защитить авторские проекты. [...] 100 победителей войдут в кадровый резерв молодежной политики страны и получат поддержку для реализации общественно полезных инициатив», — сказано в сообщении.


Читайте также
Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права В Кузнецке посетительница книжного магазина совершила кражу почти на 6 тыс. рублей
Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотика Призывники не будут привлекаться к выполнению задач СВО — военком Пензенской области
В Пензенской области учреждениям образования передано 12 новых школьных автобусов В Пензе теплом обеспечено 95% жилого фонда
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама