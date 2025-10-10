Участник кадрового проекта «Герои Пензенского края» представит регион в финале всероссийского конкурса наставников Общество

Пенза, 10 октября 2025. PenzaNews. Участник кадрового проекта «Герои Пензенского края» Андрей Степанов представит регион в финале всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!», который пройдет в Казани с 11 по 18 октября и объединит 400 человек, среди которых 80 участников СВО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Фото: Pnzreg.ru

«Мероприятие проводится второй год подряд по поручению президента России Владимира Владимировича Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В этом году учреждены новые номинации: «Свой наставник», «Наставник на службе» и «Заслуженный наставник». Цель проекта — распространение и поддержка лучших практик патриотического воспитания, формирование кадрового резерва в сфере наставничества, укрепление связей между поколениями», — отмечается в тексте.

Из него следует, что Андрей Степанов поборется за победу в номинации «Свой наставник».

«Финалисты представят свои практики наставнической работы с детьми. Им предстоит пройти образовательный блок, командные испытания и деловую игру, мастер-классы, а также защитить авторские проекты. [...] 100 победителей войдут в кадровый резерв молодежной политики страны и получат поддержку для реализации общественно полезных инициатив», — сказано в сообщении.