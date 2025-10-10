Олег Мельниченко и Син Хон Чхоль обсудили перспективы сотрудничества Пензенской области и провинций КНДР Политика

Пенза, 10 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и чрезвычайный и полномочный посол Корейской Народно-Демократической Республики в России Син Хон Чхоль (Shin Hong Chul) обсудили перспективы развития межрегиональных отношений двух стран в ходе встречи, состоявшейся накануне в посольстве КНДР в Москве.

Фото: T.me/omelnichenko

«Поздравил товарища Син Хон Чхоля сразу с двумя праздниками — днем рождения и 80-летием основания Трудовой партии Кореи. Пригласил его посетить Пензенскую область», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале по итогам встречи вечером в минувший четверг, 9 октября.

По его словам, посол заверил, что корейский народ будет поддерживать Россию в защите ее суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности.

«Мы работаем в русле Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного Владимиром Владимировичем Путиным и товарищем Ким Чен Ыном. Пензенский регион готов к сотрудничеству с корейскими провинциями в промышленном производстве, сельском хозяйстве, культуре, туризме. Наши вузы и колледжи могут помочь КНДР в подготовке необходимых стране специалистов для разных отраслей народного хозяйства», — подчеркнул губернатор.

Он предложил, чтобы в 2026 году команда из КНДР приняла участие в военно-патриотических сборах «Гвардеец» в Пензенской области.

Фото: T.me/omelnichenko

«Также посетил в посольстве КНДР в РФ торжественный прием в честь юбилея основания правящей партии страны. 10 октября является в Корейской Народно-Демократической Республике государственным праздником, поскольку курс Трудовой партии Кореи позволил отстоять свободу и независимость государства. От жителей Пензенской области пожелал корейскому народу мира, благополучия и успехов во всех начинаниях», — написал Олег Мельниченко.