В Пензе завершено расследование дела о невыплате зарплаты шеф-повару ресторана

12:00 | 10.10.2025 | Криминал

Пенза, 10 октября 2025. PenzaNews. Расследование уголовного дела о невыплате заработной платы шеф-повару одного из ресторанов Пензы, которое было возбуждено ранее на основании материалов проверки органов прокуратуры, завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе завершено расследование дела о невыплате зарплаты шеф-повару ресторана. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в период с июня по декабрь 2024 года шеф-повару одного из ресторанов полностью не выплачивалась заработная плата. Задолженность перед работником составила более 550 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что благодаря принятым органом следствия мерам индивидуальный предприниматель полностью погасила задолженность по зарплате, а также выплатила компенсацию за ее задержку в размере 230 тыс. рублей.

«Учитывая, что подозреваемая впервые совершила преступление, ею полностью погашена задолженность и компенсация за несвоевременную выплату заработной платы, в соответствии с примечанием к ст. 145.1 УК РФ уголовное преследование в отношении работодателя прекращено по ч. 1 ст. 28 УПК РФ в связи с деятельным раскаянием», — указано в тексте.


