В Пензенской области проведен комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства Общество

Пенза, 10 октября 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями Росгвардии, военного следственного отдела СКР по Пензенскому гарнизону и военной комендатурой Пензенского гарнизона провели комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также проверку иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в регионе, на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

«Проверено свыше 70 лиц из числа граждан ближнего зарубежья», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем указано, что 11 гражданам вручены повестки в военный комиссариат для постановки на воинский учет.

«В отношении шестерых жителей региона возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 21.5 КоАП РФ «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету», — добавляется в тексте.