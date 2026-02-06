В следственном управлении СКР по Пензенской области подвели итоги работы за 2025 год Криминал

Пенза, 6 февраля 2026. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Владимир Игнатенков провел заседание коллегии, на котором подведены итоги работы ведомства за 2025 год и обозначены задачи на 2026-й.

Фото: Penza.sledcom.ru

Было отмечено, что криминогенная обстановка в регионе являлась контролируемой правоохранительными органами. В Пензенской области в 2025 году совершено на 23,3% преступлений меньше, чем в 2024-м, в том числе на 22,9% снизилось количество совершенных убийств (раскрываемость составила 100%), на 15,8% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевших, (раскрываемость — 100%), на 8% — число изнасилований.

В 2025 году окончено производство по уголовным делам о совершении 14 преступлений прошлых лет, среди них одно убийство.

Ущерб по оконченным в 2025 году уголовным делам превысил 331 млн. рублей, возмещено на стадии предварительного следствия 209,7 млн. рублей. В обеспечительных целях был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 365,6 млн. рублей, с учетом наложенного ареста возмещение ущерба составило 100%.

В результате взаимодействия сотрудников регионального следственного управления с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, на 13,9% возросло количество возбужденных уголовных дел о коррупционных преступлениях, на 19,3% больше уголовных дел данной категории направлено в суд.