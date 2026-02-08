18:58:30 Воскресенье, 8 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Городищенского района стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля

12:25 | 08.02.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 8 февраля 2026. PenzaNews. 41-летняя жительница Городищенского района Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля по объявлению в интернете.

Жительница Городищенского района стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в ходе общения с продавцом женщина договорилась о покупке и доставке транспортного средства.

«Продавец потребовал внести задаток, [...] заявительница согласилась. С помощью мобильного банка гражданка перечислила на счет неизвестного лица 100 тыс. рублей. Затем незнакомец попросил перевести денежные средства в сумме 750 тыс. рублей за таможенный сбор и доставку автомобиля. После проведенных финансовых операций продавец перестал выходить на связь, и женщина поняла, что ее обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Пензе иностранец получил 5 лет колонии за преступление сексуального характера в отношении девушки-подростка Двое иностранцев, отбывавших в Пензенской области наказания за особо тяжкие преступления, депортированы из России
В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных мужчин, которые устроили драку в ночном кафе В Лунинском районе пожилой мужчина после общения с мошенником передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу
Михаил Бычков назначен прокурором Тамалинского района Условный срок получил житель Пензы, предоставивший при оформлении кредита на автомобиль фиктивную справку о работе в колледже
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама