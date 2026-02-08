Жительница Городищенского района стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля Криминал

Пенза, 8 февраля 2026. PenzaNews. 41-летняя жительница Городищенского района Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля по объявлению в интернете.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в ходе общения с продавцом женщина договорилась о покупке и доставке транспортного средства.

«Продавец потребовал внести задаток, [...] заявительница согласилась. С помощью мобильного банка гражданка перечислила на счет неизвестного лица 100 тыс. рублей. Затем незнакомец попросил перевести денежные средства в сумме 750 тыс. рублей за таможенный сбор и доставку автомобиля. После проведенных финансовых операций продавец перестал выходить на связь, и женщина поняла, что ее обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».