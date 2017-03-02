Совет ветеранов пожарных и пензенская картинная галерея договорились о сотрудничестве Культура

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Председатель пензенского областного совета ветеранов и спасателей Александр Рыжков и директор картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный подписали соглашение о творческом сотрудничестве.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Согласно документу, предусматривается привлечение ветеранов к участию в мероприятиях по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи, популяризации профессий пожарного и спасателя.

Кроме того, соглашение дает возможность ветеранам и их родным в рамках проведения «Дней семейного отдыха» бесплатно посещать картинную галерею и другие учреждения культуры Пензенской области.

Воспользоваться этим правом также смогут ветераны межрайонных первичных организаций МЧС Пензенской области.

В завершение встречи Александр Рыжков поблагодарил Кирилла Застрожного и вручил ему книги по художественному творчеству, изданные в 1970-е годы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.