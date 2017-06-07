Пензенский писатель Сергей Кубрин удостоен спецприза премии «Лицей» в Москве Культура

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Писатель Сергей Кубрин, ранее вошедший в число финалистов премии «Лицей», удостоен специального приза «Слова на вес золота» за роман «День матери».

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Лауреаты первого сезона ежегодной премии «Лицей» для молодых прозаиков и поэтов были названы в день рождения Александра Пушкина, 6 июня, на главной сцене книжного фестиваля на Красной площади в Москве.

Кроме пензенского писателя, специальный приз был вручен Анне Ревякиной за поэму «Шахтерская дочь».

Лауреатами премии в номинации «Поэзия» стали Владимир Косогов из Курска, Дана Курская из города Железнодорожного и Григорий Медведев из Пушкино, представившие на конкурс сборники стихотворений.

В номинации «Проза» призерами стали Кристина Гептинг из Великого Новгорода, а также молодые писатели из Москвы Евгения Некрасова и Андрей Грачев.

Впервые в истории российских премий все финалисты получили в подарок книги со своими произведениями, которые были выпущены специально к церемонии награждения, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов учреждена в 2017 году. На соискание принимались романы, повести, сборники рассказов, а также поэтические произведения русскоязычных авторов в возрасте от 15 до 35 лет.

Из 2 тыс. конкурсных работ совет экспертов выбрал 20 произведений 21 автора из Великого Новгорода, Пензы, Красногорска, Санкт-Петербурга, Пушкино, Хотьково, Москвы, Железнодорожного, Донецка, Самары, Курска, Киева, Сан-Диего и Алматы.

Средний возраст финалистов первого сезона составил 30 лет.