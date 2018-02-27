EN
16:56:47 Вторник, 27 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В кузнецкой библиотеке открыта выставка книг, выдающихся по разным параметрам

08:26 | 27.02.2018 | Культура

Печать

Кузнецк, 27 февраля 2018. PenzaNews. Выставка «Книжная вселенная: книги самые-самые…» открыта в центральной городской библиотеке имени А.Н. Радищева в Кузнецке Пензенской области.

В кузнецкой библиотеке открыта выставка книг, выдающихся по разным параметрам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в экспозицию вошли самая большая и самая маленькая по размеру книги фонда, а также самая объемная и наиболее старая.

Отдельное место занимает наибольшее многотомное издание. Им стало собрание сочинений Льва Толстого, в котором 91 том.

Среди экспонатов также представлены издания времен Великой Отечественной войны. Это «Разгром немецких захватчиков в 1918 году» Марка Митина и Исаака Минца, «Сборник задач по тригонометрии» Николая Рыбкина и «Происхождение русского народа» Николая Державина.
Актуальное
Читайте также
Компания «ЭнергоСервис Поволжье» просрочила оплату более 3 млн. рублей «МРСК Волги» В Пензе задержан бродяга, напавший на жителя Мордовии с ножом
В Пензе начали работу выставки «Продмаркет» и «Весенняя ярмарка» В пензенском «Блюзе» выявлен факт продажи спиртного без лицензии
Пензенский губернатор призвал не затягивать с торгами на ремонт дорог В Пензе школам задолжали деньги на хознужды
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама