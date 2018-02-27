В кузнецкой библиотеке открыта выставка книг, выдающихся по разным параметрам Культура

Кузнецк, 27 февраля 2018. PenzaNews. Выставка «Книжная вселенная: книги самые-самые…» открыта в центральной городской библиотеке имени А.Н. Радищева в Кузнецке Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, в экспозицию вошли самая большая и самая маленькая по размеру книги фонда, а также самая объемная и наиболее старая.

Отдельное место занимает наибольшее многотомное издание. Им стало собрание сочинений Льва Толстого, в котором 91 том.

Среди экспонатов также представлены издания времен Великой Отечественной войны. Это «Разгром немецких захватчиков в 1918 году» Марка Митина и Исаака Минца, «Сборник задач по тригонометрии» Николая Рыбкина и «Происхождение русского народа» Николая Державина.