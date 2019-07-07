В пензенской галерее откроют выставку русской классики Культура

Пенза, 7 июля 2019. PenzaNews. Выставка картин русских классических художников из фондов пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого будет открыта в пятницу, 26 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она вместит в себя около 50 произведений 20 мастеров. В частности, можно будет ознакомиться с творчеством Ильи Репина, Николая Рериха, Михаила Пескова, Константина Маковского и Алексея Боголюбова.

Также в галерее выставят картины Василия Поленова, Алексея Дорогова, Григория Мясоедова, Валерия Якоби, Николая Загорского, Василия Максимова, Николая Грандковского и Владимира Кузнецова.

Как сообщается на сайте учреждения культуры, сейчас свыше 20 работ находятся на реставрации и переоформлении. Более половины произведений впервые предстанут перед зрителями.